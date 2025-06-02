T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/88-90-94-96-98-100-102-104-106-108-110-112-114-116-118 ve 120 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/88 Esas sayılı dosyasından malik Üfret Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Güneyce Mahallesi, 193 Ada 42 Parsel numaralı taşınmazın 2,99 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 6,49m² lik kısmında,

2)2025/90 Esas sayılı dosyasından İlyas Metin Mirasçıları :Melek Metin, Seval Arıcan ve Esengül Meraloğlu, Hayri Metin, Levent Metin, Selma Beşdoğana, Sevda Çevik, Zülfiye Gündoğdu aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 193 Ada 41 Parsel numaralı taşınmazın 3,26 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 441,83m² lik kısmında,

3)2025/94 Esas sayılı dosyasından Kerim Yılmaz Mirasçıları; Aslan Kaymaz, İbrahim Sarıkaya, Meryem Akpınar, Musa Kaymaz, Rafi Kaymaz, Rukiye Sönmez, Salihe Kaya, Semiha Gündoğdu, Sinan Kaymaz, Kezban Yılmaz Mirasçıları, Fatih Yılmaz, Ufuk Yılmaz, Uğur Yılmaz, Yusuf Yılmaz Mirasçıları; Serap Sarıgül, Sezer Yılmaz, Fatma Yılmaz veCansu Kale aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 193 Ada 32 Parsel numaralı taşınmazın 614,16 m²lik kısmında,

4)2025/96 Esas sayılı dosyasından Aslan Kaya, Cemal Kaya ve Şenel Kaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 192 Ada 45 Parsel numaralı taşınmazın 5,76 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 578,77m² lik kısmında,

5)2025/98 Esas sayılı dosyasından Ramadan Arslan Mirasçıları: Ahmet Muhammet Arslan, Aysun Baştürk, Bayram Arslan, Çetin Arslan, Fatma Sönmez, Münevver Şahbaz, Ömer Faruk Arslan, Yavuz Arslan ve Yurdagül Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 191 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın 269,86 m²lik kısmında,

6)2025/100 Esas sayılı dosyasından Kerim Yılmaz Mirasçıları; Aslan Kaymaz, İbrahim Sarıkaya, Meryem Akpınar, Musa Kaymaz, Rafi Kaymaz, Rukiye Sönmez, Salihe Kaya, Semiha Gündoğdu, Sinan Kaymaz, Kezban Yılmaz Mirasçılar, Fatih Yılmaz, Ufuk Yılmaz, Uğur Yılmaz, Yusuf Yılmaz Mirasçıları, Serap Sarıgül, Sezer Yılmaz, Fatma Yılmaz, Cansu Kale aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 158 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın 38,44 m²lik kısmında,

7)2025/102 Esas sayılı dosyasından Fatma Yılmaz aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 137 Ada 22 Parsel numaralı taşınmazın 1,74 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 160,32m² lik kısmında,

8)2025/104 Esas sayılı dosyasındanMemet Caymaz Mirasçıları;Ahmet Şalcı, Ayten Arslan, Çiğdem Kükürtcü, Döne Metin, Emine Sarıkaya, Fatma Kaya, Güngör Caymaz, Hatice Erdem, Hilmi Arslan, Hüseyin Özveren, İsmail Arslan, İsmet Arslan, Mahmut Mahir Arslan, Mehmet Özveren, Naringül Özveren,Ömer Şalcı, Saim Caymaz, Sebahattin Özveren, Seher Denetmiş, Serap Uzunoğlu, Sinem Kızılkanat, Şenel Caymaz ve Yıldız Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 193 Ada 34 Parsel numaralı taşınmazın 4,65 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 99,24m² lik kısmında,

9)2025/106 Esas sayılı dosyasından, Zehni Arslan Mirasçıları; Birol Arslan, Çiğdem Kaya, Döndü Yaman, Enis Arslan, Feza Kaya, Funda Başbuğ, Menevşe Arslan, Senem Okut, Serap Basmacı, Tuncer Şahin ve Zahide Yılmaz aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 191 Ada 20 Parsel numaralı taşınmazın 6,25 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 241,84m² lik kısmında,

10)2025/108 Esas sayılı dosyasından Hasan Sönmez Mirasçıları, Hayati Sarıkaya, İsmihan Arıcan, Kerime Sönmez, Leman Bayçöl, Muhittin Sönmez, Muzaffer Sönmez, Mürsel Sönmez, Necati Sarıkaya, Nesrin Sevim, Nurettin Sönmez, Nuriye Erişi, Osman Sönmez, Peluze Kışla, Ramazan Sönmez, Safiye Aktaş, Sait Savaş Sönmez, Saniye Şahin, Sefer Sönmez, Serdal Sönmez, Türkan Öztürk, Yeter Şirinyurt, Abdulbaki Sönmez, Ahmet Sönmez, Aydın Sönmez, Ayşe Aydın, Erdal Sönmez, Esmer Sönmez, Gülhanım Sönmez aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 141 Parsel numaralı taşınmazın 55,31 m² lik kısmında

11)2025/110 Esas sayılı dosyasından Memet Caymaz Mirasçıları, Ahmet Şalcı, Ayten Arslan, Çiğdem Kükürtcü, Döne Metin, Emine Sarıkaya, Fatma Kaya, Güngör Caymaz, Hatice Erdem, Hilmi Arslan, Hüseyin Özveren, İsmail Arslan, İsmet Arslan, Mahmut Mahir Arslan, Mehmet Özveren, Naringül Özveren, Ömer Şalcı, Saim Caymaz, Sebahattin Özveren, Seher Denetmiş, Serap Uzunoğlu, Sinem Kızılkanat, Şenel Caymaz, Yıldız Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 87 Parsel numaralı taşınmazın 2,51 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 735,83m² likkısmında,

12)2025/112 Esas sayılı dosyasından Hamit Sarıkaya Mirasçıları, Aliye Aydoğan, Arife Alemdar, Dursun Sarıkaya, Gülsüm Aydoğan, Hava Alemdar, Mesrure Sarıkaya, Sait Sarıkaya, Mehmet Sarıkaya Mirasçıları, Cavit Sarıkaya, Halit Sarıkaya, İsmet Sarıkaya, Ramazan Sarıkaya, Şengül Sarıkaya, Süleyman Sarıkaya Mirasçıları, Cevat Sarıkaya, Halise Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazın 223,69 m²lik kısmında

13)2025/114 Esas sayılı dosyasından Kemal Sarıkaya, Lisan Sarıkaya, Mehmet Sarıkaya, Nail Sarıkaya, Yücel Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 112 Parsel numaralı taşınmazın 5,76 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 556,46m² lik kısmında,

14)2025/116 Esas sayılı dosyasından Kemal Sarıkaya, Lisan Sarıkaya, Mehmet Sarıkaya, Nail Sarıkaya, Yücel Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 108 Parsel numaralı taşınmazın 444,39 m²lik kısmında,

15)2025/118 Esas sayılı dosyasından Tahsin Sarıkaya Mirasçıları; Cengiz Sarıkaya, Nermin Sarıkaya, Sermin Sönmez, Yunis Sarıkaya, Zeynep Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 106 Parsel numaralı taşınmazın 386,48 m²lik kısmında,

16)2025/120 Esas sayılı dosyasından Timur Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 101 Parsel Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 101 Parsel numaralı taşınmazın 2,88 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 80,97m² lik kısmında;



Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumunTEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.12/05/2025