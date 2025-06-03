T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/226-228-230-232-234-236-238-240-242-244 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/226 Esas sayılı dosyasından malik Zeynep Güven Mirasçıları; Akın Güven, Arife Güven, Aysel Ersin, Ercan Ersoy, Fatma Başboğa, Gülay Bozkurt, Güldeniz Biçer, İbrahim Güven, Kadir Güven, Kemal Ersoy, Necla Şahin, Oktay Güven, Pınar Güven, Sercan Ersoy, Turgut Güven, Veysel Güven, Yeşim İzgin, Yüksel Güven, Güldane Sönmez Mirasçıları, Döndü Seyhan, Hakan Sönmez, Semra Çetinkaya, Güldane Sönmez ve Zeynep Güven Mirasçıları; Sebiha Güven, Abdullatif Çelikel, Fatih Çelikel, Fatma Kayır, Hatice Çelikel, Mehtap Karakuş, Mesut Çelikel, Metin Çelikel, Recep Çelikel, Sefire Çelikel, Selim Çelikel, Sinan Çelikel, Şakir Çelikel; aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 68 Parsel numaralı taşınmazın 26,04 m²lik kısmında,

2)2025/228 Esas sayılı dosyasından malik Zeykire Keskin Mirasçıları; Ahmet Keskin, Emine Yılmaz, Fatma Yılmaz, Mehmet Keskin, Sehel Erdem, Sezai Kayır, Şaban Keskin, Yaşar Erdal, Zekeriya Kayır, Gülbeyaz Özdemir aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 66 Parsel numaralı taşınmazın 666,93 m²lik kısmında,

3)2025/230 Esas sayılı dosyasından malik İzzet Keskin Mirasçıları; Bedia Tekaslan, Belkıs Altundal, Dilara Hınçal, Dilaver Tarpiş, Elmira Yorulmaz, Fatma Tuncer, Hacer Koçyiğit, İhsan Keskin, İsmet Keskin, Kafiye Kaya, Mümin Koçyiğit, Nevzat Keskin, Nüsret Koçyiğit, Rafiye Tuncer, Sultan Okut, Şaban Hügül, Şenel Hepsavaşcı aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 63 Parsel numaralı taşınmazın 320,87 m²lik kısmında,

4)2025/232 Esas sayılı dosyasından malik Hasan Keskin Mirasçıları; Abdul Kerim Odabaş, Adem Keskin, Ayşe Keskin, Murat Odabaş, Onur Keskin, Yılmaz Keskin, Hüseyin Keskin, İlyas Keskin, Adalet Keskin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 48 Parsel numaralı taşınmazın 6,25 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 286,93m² lik kısmında,

5)2025/234 Esas sayılı dosyasından malik Zeykire Keskin Mirasçıları; Yaşar Erdal, Zekeriya Kayır, Sezai Kayır, Şaban Keskin, Sehel Erdem, Mehmet Keskin, Fatma Yılmaz, Emine Yılmaz; 50824587560, Ahmet Keskin, Gülbeyaz Özdemir aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 52 Parsel numaralı taşınmazın 217,20 m²lik kısmında,

6)2025/236 Esas sayılı dosyasından malik Gülbeyaz Özdemir,Zeykire Keskin Mirasçıları; Ahmet Keskin, Emine Yılmaz, Fatma Yılmaz, Mehmet Keskin, Sehel Erdem, Sezai Kayır, Şaban Keskin, Yaşar Erdal, Zekeriya Kayır aleyhineOrdu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 57 Parsel numaralı taşınmazın 68,67 m²lik kısmında,

7)2025/238 Esas sayılı dosyasından malik Osman Özdemir Mirasçıları; Aynur Özdemir, Aysel Çelikten, Canan Durkut, Caner Okut, Cemil Durkut, Cengiz Okut, Cihan Durkut, Cumhur Durkut, Döndü Turgut, Dursiye Durkut, Dursun Özdemir, Ertuğrul Turgut, Fahri Durkut, Fatma Özdemir, Fikriye Tekçam, Güler Yanık, Hasan Özdemir, İlknur Gültekin, Koray Okut, Sabri Özdemir, Sait Özdemir, Yekta Okut, Yurdal Okut, Yüksel Dumanlı, Zehra Erbaş, Recep Özdemir Mirasçıları; Arife Şengül, Belma Tüfekçi, Eda Purtul, Gülsen Özdemir, Hülya Örenç, Kadir Purtul, Mürsel Özdemir, Nüsret Özdemir, Orhan Özdemir, Seda Purtul, Selma Örenç, Şerife Çiftci, Turan Özdemir, Yılmaz Purtul aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 160 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 295,43 m²lik kısmında,

8)2025/240 Esas sayılı dosyasından malik Adil İnan Mirasçıları; Alattin İnan, Güllü İnan, Hasan Sevim, Lisan İnan, Özlem İnan, Sayhur İnan, Selahattin İnan, Serap Yüksel, Zafer Sevim aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 130 Ada 24 Parsel numaralı taşınmazın 4,84 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 369,81m² lik kısmında,

9)2025/242 Esas sayılı dosyasından malik İzzet Keskin Mirasçıları; Bedia Tekaslan, Belkıs Altundal, Dilara Hınçal, Dilaver Tarpiş, Elmira Yorulmaz, Fatma Tuncer, Hacer Koçyiğit, İhsan Keskin, İsmet Keskin, Kafiye Kaya, Mümin Koçyiğit, Nevzat Keskin, Nüsret Koçyiğit, Rafiye Tuncer, Sultan Okut, Şaban Hügül, Şenel Hepsavaşcı aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 163 Ada 14 Parsel numaralı taşınmazın 70,41 m²lik kısmında,

10)2025/244 Esas sayılı dosyasından malik Azmi Erbaş ve Ayşe Keskin Mirasçıları;Merve İlic, Necla Erbaş, Yasemin Akarsu, Rabia Aslantürk veAyşe Keskin Mirasçıları; Fatma Aslantürk Şahin, Muammer Aslantürk, Sezai Aslantürk, Tayyar Keskin veAyşe Keskin Mirasçıları; Abdurrahman Keskin, Aynur Dursun, Ayşe Keskin, Ayten Gürses, Belgüzar Sürücü, Merve Keskin, Muhammet Ayberk Keskin, Muhammet Sefa Keskin, Recep Keskin, Sadiye Şahin, Sudenaz Keskin, Ayşe Keskin Mirasçıları; Halim Keskin, Halise Güngör, Hatice Sevim, Huriye Celbeker, Muradiye Duman, Nazmi Erba, Remzi Erbaş, Salih Keskin , Salihe Arıcan, Salim Keskin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 65 Parsel numaralı taşınmazın 103,54 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.13/05/2025