T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/144-146-148-150-152-154-156-158-160-162-164-166-168 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/144 Esas sayılı dosyasından malik Bayram Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 124 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın 3,80 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 406,80m² lik kısmında,

2)2025/146 Esas sayılı dosyasından malik Ali Sevim Mirasçıları; Barış Şevket Sevim, Hasan Sevim, Ruhan Sevim, Serap Yüksel, Zafer Sevim, Kemal Sevim, Mustafa Sevim, Osman Sevim, Bekir Sevim aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 110 Ada 17 Parsel numaralı taşınmazın 2,88 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 511,01m² lik kısmında,

3)2025/148 Esas sayılı dosyasından malik Ali Sevim Mirasçıları; Barış Şevket Sevim, Hasan Sevim, Ruhan Sevim, Serap Yüksel, Zafer Sevim, Kemal Sevim, Mustafa Sevim, Osman Sevim, Bekir Sevim aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 110 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın 222,20 m²lik kısmında,

4)2025/150 Esas sayılı dosyasından malik Yunus Sevim aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 110 Ada 22 Parsel numaralı taşınmazın 458,79 m²lik kısmında,

5)2025/152 Esas sayılı dosyasından malik Ayşe Öçal Mirasçıları; Alparslan Öçal, Ayşe Kut, Fikriye Aydın, Hüseyin Öçal, Hütem Öçal, İfakat Öçal, Seyfullah Öçal, Suzan Borak, Şükran Ayyıldız, Kafiye Erbaş Mirasçıları; Birsel Güngör, Emine Erbaş Şen, Gülbeyaz Tan, Gülistan Gül, Gülşen Ayas, Mehmet Erbaş, Yücel Erbaş, Yüksel Erbaş, Arife Sevinç, Faruk Şener, Gülsen Aydoğan, Hami Şener, Hatice Şener, Kamil Şener, Simge Gül Şener, Volkan Şener aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 110 Ada 28 Parsel numaralı taşınmazın 5,76 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 1260,35m² lik kısmında,

6)2025/154 Esas sayılı dosyasından malik Salih Aycan Mirasçıları; Ayşe Karamanoğlu, Coşgun Aycan, Erdal Aycan, Necmettin Aycan, Şahsenem Karahan, Şenol Aycan, Taşkın Aycan, Yaşar Aydemir, Yeliz Polat aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 113 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın 114,80 m²lik kısmında,

7)2025/156 Esas sayılı dosyasından malik İsmail Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 113 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazın 6,76 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 181,42m² lik kısmında,

8)2025/158 Esas sayılı dosyasından malik Basri Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 113 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazın 173,72 m²lik kısmında,

9)2025/160 Esas sayılı dosyasından malik İbrahim Aydoğan Mirasçıları; İzzet Aydoğan, Kezban Aydoğan, Mustafa Aydoğan, Nermin Sevim, Nevzat Aydoğan, Rifat Aydoğan, Selamet Aydoğan, Sevgi Kaya, Hüsamettin Aydoğan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 114 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazın 2,50 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 384,43m² lik kısmında,

10)2025/162 Esas sayılı dosyasından malik Sabit Aycan Mirasçıları; Cengiz Aycan, Gülcihan Demirbaş, Gülfen Aycan, Hava Aycan, Sadettin Aycan, Salih Aycan Mirasçıları;Ayşe Karamanoğlu, Coşgun Aycan, Erdal Aycan, Necmettin Aycan, Şahsenem Karahan, Şenol Aycan, Taşkın Aycan, Yaşar Aydemir, Yeliz Polat, Şevket Aycan Mirasçıları; Aysima Aycan, Engin Aycan, Güler Aycan, Nuran Yurdakul, Nurcihan Sönmez, Nurdan Aydın, Nurgül Aycan, Şevket Yiğit Aycan, Tekin Aycan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 114 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazın 549,47 m²lik kısmında,

11)2025/164 Esas sayılı dosyasından malik Durmuş Metin Mirasçıları; Hanife Şahin, İbrahim Metin, Nevrez Metin, Şerife Yalçın, Veysel Metin, Yücel Metin, Ayşe Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 115 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 5,76 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 855,63m² lik kısmında,

12)2025/168 Esas sayılı dosyasından malik Ali Kandemir Mirasçıları; Adem Kandemir, Aynur Bayrak, Gülsüm Kandemir, Mustafa Kandemir, Naime Arıcan, Saime Çatalkaya, Şenel Kandemir, Mehmet Arslan Mirasçıları; Aziz Arslan, Bahattin Arslan, Fikrettin Arslan, Firdevs Erbaş, Gülandım Aydın, Gülderen Kandemir, Gülten Aydın, Gülümser Kaya, Nufel Kaya, Sebahattin Arslan, Tunay Aydoğan, Vahide Kayadibi ve Ayişe Uğurlu aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Yeşilçit Mahallesi, 139 Ada 120 Parsel numaralı taşınmazın 1,68 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 432,98m² lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.13/05/2025