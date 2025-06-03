T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/122-124-126-128-130-132-134-136-138-140-142 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/122 Esas sayılı dosyasından malik Durmuş Sarıkaya, Gürol Sarıkaya, Haki Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 88 Parsel numaralı taşınmazın 407,12 m²lik kısmında,

2)2025/124 Esas sayılı dosyasından Timur Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 25 Parsel numaralı taşınmazın 115,66 m²lik kısmın kısmında,

3)2025/126 Esas sayılı dosyasından Durmuş Sarıkaya, Gürol Sarıkaya, Haki Sarıkaya aleyhine Durmuş Sarıkaya, Gürol Sarıkaya, Haki Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 23 Parsel numaralı taşınmazın 101,47 m²lik kısmında,

4)2025/128 Esas sayılı dosyasından Tahsin Sarıkaya Mirasçıları, Cengiz Sarıkaya, Nermin Sarıkaya, Sermin Sönmez, Yunis Sarıkaya, Zeynep Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 136 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın 116,97 m²lik kısmında,

5)2025/130 Esas sayılı dosyasından Ali Aydoğan, Eyüp Aydoğan, Gülüşan Şahin, Günay Er, Nazile Şahin, Telli Demirbaş, Ahmet Aydoğan Mirasçıları; Gülhadiye Aydoğan, Hatice Pehlivan, Mahmut Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Mustafa Aydoğan, Nuray Karataş, Nurşen Pehlivan; Yüksel Aydoğan Mirasçıları;Yücel Aydoğan, Nursel Aydoğan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 124 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazın 7,29 m² lik kısmında,

6)2025/132 Esas sayılı dosyasından Ramazan Aydoğan Mirasçıları;Ali Yaşar Aydoğan, Ayten Aydoğan, Berfu Aydoğan, Bilkay Aydoğan, Cemiyle Yılmaz, Çiğdem Aydoğan, Fatma Aydoğan, Fatma Aydoğan, Ferdağ Metin, Gülefer Taşkıran, Huriye Er, İfakat Öçal, İsa Metin, Mesut Aydoğan, Musa Metin, Namık Aydoğan, Neriman Birgül, Nuriye Sarıkaya, Perihan Aydın, Recai Metin, Refaket Okutan, Sedat Aydoğan, Semahat Aydoğan, Seyhan Okutan, Sezai Metin, Sonay Kahyaoğlu, Suat Aydoğan, Tahir Aydoğan, Vedat Aydoğan, Zekayi Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 124 Ada 67 Parsel numaralı taşınmazın 217,75 m²lik kısmında,

7)2025/134 Esas sayılı dosyasından Kazım Metin Mirasçıları; Hüseyin Murat Metin, Nevzat Metin, Tevfik Metin Mirasçıları;Ferdağ Metin, Gülefer Taşkıran, Huriye Er, İsa Metin, Musa Metin, Nuriye Sarıkaya, Recai Metin, Seyhan Okutan, Sezai Metin, Zekayi Metin, Recep Metin, Reyhan Gündoğdu, Arzu Efe, Azmi Metin aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 113 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazın 202,28 m²lik kısmında,

8)2025/136 Esas sayılı dosyasından Fatma Sarıkaya Mirasçıları;Ali Rıza Sarıkaya, Celil Sarıkaya, Fatih Mehmet Sarıkaya, Gülüzar Sönmez, Selma Yılmaz, Sema Akman, Yüksel Sarıkaya, Fazilet Uğurlu, Fuat Sarıkaya, Günname Genç, Hurşut Sarıkaya, Selahattin Sarıkaya aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 157 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazın 6,75 m² lik kısmında,

9)2025/138 Esas sayılı dosyasından Şerafet Aydoğan Mirasçıları; Gönül Bilgiç, Gülsüm Aydoğan, Mesut Aydoğan, Mustafa Aydoğan, Yaşar Aydoğan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 124 Ada 73 Parsel numaralı taşınmazın 284,45 m²lik kısmında,

10)2025/140 Esas sayılı dosyasından Ömer Arıcan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 109 Ada 23 Parsel numaralı taşınmazın 2,77 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 64,86m² lik kısmında

11)2025/142 Esas sayılı dosyasından Adnan Arıcan, İhsan Arıcan, İsmail Arıcan, Ömer Arıcan, Sabire Aslan, Vahide Arıcan, Yusuf Arıcan aleyhine Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Güneyce Mahallesi, 109 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın 167,74 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumunTEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.13/05/2025