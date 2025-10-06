T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/626 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Mardin ili Midyat ilçesi GELİNKAYA Mahallesi kadastro paftasında; Kuzeyinde, Doğusunda ve Batısında Tescil Harici Alan, Batısında 109 Ada 5 Parsel sayılı tapulu taşınmazın bulunduğu, tapulama - tescil harici alanında kaldığı tespit edilen A: 2.470,49 m²'lik alan;

Mardin ili Midyat ilçesi GELİNKAYA Mahallesi kadastro paftasında; Kuzeyinde, Doğusunda ve Batısında Tescil Harici Alan, Batısında 114 Ada 36 Parsel sayılı tapulu taşınmazın bulunduğu, tapulama - tescil harici alanında kaldığı tespit edilen B: 4.797,52 m²'lik alan ve

Mardin ili Midyat ilçesi GELİNKAYA Mahallesi kadastro paftasında; Doğusunda ve Batısında Tescil Harici Alan, Batısında 114 Ada 36 Parsel sayılı tapulu taşınmaz ve Kuzeyinde 109 Ada 1 Parsel sayılı tapulu taşınmazın bulunduğu, tapulama - tescil harici alanında kaldığı tespit edilen C: 2.766,60 m²'lik alanlar üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü şahısların iş bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2024/626 esas sayılı dava dosyasına karşı tescile itiraz davası açmaları ilan olunur.