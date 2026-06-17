T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/693 Esas

KARAR NO : 2026/112

DAVACI :Kültür ve Turizm Bakanlığı

DAVALI : AHMET ACAR , (TC 522....504) Mahmut ve Farha oğlu 1970 d.lu Mardin ili Midyat ilçesi Çalpınar köyü nüfusuna kayıtlı

Davacı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'nın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mardin ili Midyat ilçesi Ulucami Mah 545 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 489.815,69 TL olduğunun tespitine,taşınmazın tamamında davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile kullanım hakkı davacı idarede kalmak sureti ile irtifak hakkının hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

Midyat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/152d.iş sayılı acele kamulaştırma dosyasında belirlenen 376.484,12 TL bedelin, iş bu dosyada kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 489.815,69 TL'den mahsubu neticesinde kalan 113.331,57 TL kamulaştırma bedelinin derhal davalıya ödenmesine, 113.331,57 TL'ye dava tarihi olan 26.12.2024 tarihinden karar tarihi olan 05.03.2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilmesine, işletilecek faizin davacı kurumdan alınarak davalıya ödenmesine,

Tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı,bedel yönünden bozulması talebi ile davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi kendisine tebligat yapılamayan yukarıda kimliği yazılı Ahmet Acar'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/05/2026