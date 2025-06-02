T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/469 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle ili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Mardin ili Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesi kadastro paftasında; Doğusunda ve Batısında Tescil Harici Alan, Kuzeyinde kısmen tespit harici alan ve 109 Ada 1 Parsel sayılı tapulu taşınmaz, Güneyinde 114 Ada 36 Parsel sayılı tapulu taşınmazın bulunduğu, tapulama - tescil harici alanda kaldığı tespit edilen A: 15.366,52 m² 'lik alan üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü şahısların iş bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2024/469 esas sayılı dava dosyasına karşı tescile itiraz davası açmaları ilan olunur.