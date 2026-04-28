T.C. MİDYAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MİDYAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/167

KARAR NO: 2026/28

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Kamıran ve Nahıda Hasan oğlu, 2001 ırak doğumlu Sanık Ahmed Kamıran Mohammed Mohammed'in üzerine atılı "ticari amaçla ve bu özelliklerini bilerek kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerini satın almak, bulundurmak ve nakletmek" suçunu işlediği tüm dosya kapsamından sabit olduğundan; 10 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hükmolunan 1 gün adli para cezasının, bir gün karşılığı takdiren 100,00 TL'den hesaplanması suretiyle paraya çevrilerek 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana verilmesine, gerekçeli kararın sanığa ve katılan vekiline tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememiz kararına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf kanun yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine ilişkin hüküm kurulmuştur. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Yine Katılan Nusaybin Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Gazi YAMAÇ tarafından 21/01/2026 tarihli dilekçesi ile kararın istinaf edilerek erteleme kararının kaldırılmasını, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin sanık üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ettiğine ilişkin istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/03/2026