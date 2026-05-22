T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/220 Esas

DAVALI : ELMAS YILMAZ Yunus Emre Mah. Nusaybin Cad. Estel Kent 2 Koopr.Kat 1 No.1 Midyat/ MARDİN

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Ahmet YILMAZ tarafından dava konusu Mardin ili, Midyat ilçesi, Yeni Mahalle 1056 ada 21 parsel sayılı taşınmazın zilyetlik sebebiyle açılan tapu iptali ve tescil davası nedeniylehakkınızda yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen adresinize ulaşılamadığı, kayıtlarda herhangi bir adresinizin bulunamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçısı olduğunuz Ali oğlu Mustafa Yılmaz adına kayıtlı Mardin ili, Midyat ilçesi, Yeni Mahalle 1056 ada 21 parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan ve dava dosyasında davalı sıfatıyla bulunduğunuz dava dosyasına ilişkin HMK'nın 122,126,129 maddeleri gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde usule uygun olarak düzenlenmiş davacı sayısı kadar cevap dilekçesini, ayrı ayrı posta giderlerini ve delil listesini ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.