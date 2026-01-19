T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı : 2025/694 Esas 15.01.2026

Mardin İli, Midyat İlçesi, Estel Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Hadule oğlu, 01/01/1928 d.lu 480*****070 T.C. Kimlik Nolu Sabri Sümer'in 39 yıl öncesinden itibaren kaybolduğunun iddia edilmesi üzerine bu şahsı görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin, hayatta olduğu hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.