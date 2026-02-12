T.C. MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/349

DAVALI: EMİNE KAYACAN / 57292326028

Davacı Önder Özgöz vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyaya sunulan 07/10/2024 tarihli dava dilekçesinde;"davalılardan Emine Kayacan tarafından Milas Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/163 esas sayılı dosyasında Milas Dörttepe mah 304 ada 258 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, bilirkişi raporunun taraflarına tebliği sonrasında 2 adet yapının müvekkili tarafından inşa edildiğine dair muhdesat iddiasında bulunulduğunu, ortaklığın giderilmesi davasında muhdesat iddialarının Emine Kayacan tarafından kabul edilmediğini açıklayarak muhdesat aidiyetinin tespiti ile yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususunun, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.