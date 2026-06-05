T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/49 SATIŞ
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Boğaziçi Mahalle 5566 Parsel Taşınmaz arsa niteliğinde.
Yüzölçümü : 336,98 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 7.413.560,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:20