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T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma 5.06.2026 00:01:00

T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/49 SATIŞ

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Boğaziçi Mahalle 5566 Parsel Taşınmaz arsa niteliğinde.

Yüzölçümü : 336,98 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 7.413.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:20

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02480772