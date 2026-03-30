T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRŞEHİR MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2026/22-23-30-31-40

Davacı Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememizce açılan "Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu malikler,

DOSYA NO İL İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL DAVALILAR 2026/22 Kırşehir Mucur İnaç 135 72 Mustafa GÖK 2026/23 Kırşehir Mucur İnaç 135 73 Mustafa GÖK 2026/30 Kırşehir Mucur İnaç 135 68 Yağmur Apart Otel Turizm İnşaat Tarım Ve Hayvancılık Limited Şirketi 2026/31 Kırşehir Mucur İnaç 135 67 Fatma KARACAOĞLU 2026/40 Kırşehir Mucur İnaç 135 71 Ahmet KAYAOĞLU ve Diğerleri

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Kırşehir İl Özel İdaresi,

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yXargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Kırşehir İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), kamulaştırma işlemine karşı idari yargı davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Kırşehir İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/03/2026