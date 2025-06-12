T.C.MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2021/300 Esas

DAVALI ABDULLAH BAYAZIT - EBEN AM ACHENSEE /AVUSTURYA CUMHURİYETİ Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple Ordu İli, Altınordu İlçesi, Karaoluk Mahallesi/Köyü, Cilt No:58, Hane No:4 BSN:41 nüfusuna kayıtlı Beytullah ve Emine oğlu, 01/01/1971 doğumlu Abdullah BAYAZIT'a dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilk itirazlarınızı ancak cevap dilekçesi ile ileri sürebileceğiniz varsa delillerinizi cevap dilekçesi ile bildirmeniz ya da başka yerden getirilmesi gereken deliller için gerekli açıklamaları yapmanız , süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacı yanca iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız , iddia ve savunmaların ancak dilekçeler aşamasında değiştirilip genişletilebilineceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.