T.C. MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/28 Ort. Gid. Satış

Hissedar YUSUF YILMAZ

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğumuzun 2025/28 satış sayılı dosyasında Satış ilanı evrakının tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple tarafınıza kıymet takdiri evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kırşehir İli, Mucur ilçesi, Kızıldağyeniyapan Köyü Cilt No:35, Hane No:8 BSN:35 nüfusuna kayıtlı Abdullah ve Keziban oğlu 01/08/1980 doğumlu Yusuf Yılmaz'a, satış ilanı evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Satış başlangıç ve bitiş tarihleri bir kısım parseller için 06.01.2026-13.01.2026 -bir kısım parseller için de 07.01.2026-14.01.2026 ilanen tebliğ ve ihtar olunur.