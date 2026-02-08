T.C. MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2025/55 Ort. Gid. Satış

Mucur Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2025/55 Satış sayılı dosyasında kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple Adem ve Hasibe kızı 15/09/1980 doğumlu Gülşah Alonso Tapıa'ya Bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Satış memurluğumuz dosyasında bilirkişi raporuna karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde Kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.