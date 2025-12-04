T.C. MUĞLA 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/761 Esas

DAVALILAR : 1- NEŞE YELBOĞA

2- RAZİYE DENİZ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Kadir'in çocukları olarak nüfus kaydında görülen 17.08.1965 d.lu 16952674268 T.C kimlik numaralı Mehmet Kök, 02.02.1979 d.lu 16946674496 T.C. Kimlik numaralı Coşkun Kök ve21.05.1964 d.lu 51415519786 T.C. Kimlik numaralı Sevim Can Kök ve 31.03.1970 d.lu 61465184858 kimlik numaralı Nazik Kök'ün muris Kadir Kök çocukları olmadığından işbu davalıların babalarının Necip Deniz olduğunun kabulüne ve bu doğrultuda düzeltilmesine karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

Durusma Günü: 03/02/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 6100 sayılı kanunun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/10/2025