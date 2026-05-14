T.C. MUĞLA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21594892-2025/353-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 28/11/2025 tarih 2025/353 esas 2025/596 karar sayılı kararı ile sanık Duran ve Durdu oğlu 21/07/2002 doğumlu ONUR CAN KAYADELEN hakkında ısrarlı takip suçundan 6 ay hapis, basit tehdit suçundan 1 ay hapis, cinsel taciz suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki hafta süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine gönderileceği hususu İLALEN TEBLİĞ OLUNUR.