T.C. MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Konak Mahallesi 172 Ada, 5, 8, 10, 33, 40, 46 ve 47 Nolu parsellerin yapılan kontrollerde güncelleme çalışmalarında yapılan ölçü ve sınırlandırma krokileri ile kadastro pafta tersimatı ve yüzölçümü hesaplarının hatalı olduğundan, parsellerin sınırlandırma ve ölçü krokisi ile yüzölçümünler indeki hatanın 3402 Sayılı Kadastro Yasanın 41. Maddesi ve "Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2022/7 Sayılı Genelgesinin 6. Maddesinin 2. fıkrası gereği 172 Ada 5 parselin yüzölçümü 533.74 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 531.64 m², 172 Ada 8 parselin yüzölçümü 181.42 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 180.30 m² ve 172 Ada 10 parselin yüzölçümü 183.75 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 185.67 m², 172 Ada 33 parselin yüzölçümü 165.09 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 167.95 m², 172 Ada 40 parselin yüzölçümü 351.34 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 350.80 m², 172 Ada 46 parselin yüzölçümü 240.94 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 232.94 m², 172 Ada 47 parselin yüzölçümü 268.58 m² iken yeniden değerlendirilerek hesaplanan alanı 275.27 m² olarak ve kadastro paftasının ilgililerine tebligat kanununu hükümlerine göre tebliğ edilerek düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Yapılacak olan Düzeltme işlemine ilişkin 7201 sayılı Tebligat kanunun hükümlerine göre süresi içinde Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılmadığı takdirde 7201 sayılı Tebligat kanunun hükümlerine göre düzeltmenin kesinleşeceği hususu;

İlanen duyrulur.