T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2015/77 Esas

KARAR NO : 2024/209

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"1- Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi Aydınköy Mah., 1397, 1398, 1399 ve 1400 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından UMUMA AÇIK SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE,

2- Satıştan elde edilecek gelirin taraflara tapu kaydı ve dosyada bulunan veraset ilamlarına göre belirlenerek PAYDAŞLARA HİSSELERİ ORANINDA VERİLMESİNE," kararı verilmiş olup,

Umut BAKIR (TCKN : 33080268640), Hikmet GÜDÜL (TCKN : 33173265594), Ahmet GÜDÜL (TCKN : 31164265886), Sebahat KARA (TCKN : 21191665090), İsmail KARA (TCKN : 21194664946) Cem SAĞDIÇ (TCKN : 21659304684) isimli tarafların bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle işbu ilanın davetiye yerine kaim olmak üzere, 7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereği ilanı ile ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere itiraz haklarının olduğu ihtar olunur.16/04/2026