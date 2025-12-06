T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MURATLI(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hanoğlu merkeze kuş uçuşu 500-600 m. mesafede, Muratlı Hayrabolu asfalt yola cepheli kuru tarım arazisi

Adresi : Hanoğlu Mahallesi Kocabayır Mevkii 0 ada, 359 parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 62.500 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.521.875,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:29

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:29

05/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.