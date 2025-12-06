T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MURATLI(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/7 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hanoğlu merkeze kuş uçuşu 500-600 m. mesafede, Muratlı Hayrabolu asfalt yola cepheli kuru tarım arazisi
Adresi : Hanoğlu Mahallesi Kocabayır Mevkii 0 ada, 359 parsel Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 62.500 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.521.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:29
05/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.