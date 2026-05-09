T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2026/1 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kurtpınar merkeze kuş uçuşu 1800-1900, Hayrabolu asfaltında 1200-1300 metre mesafedetarla vasfında kuru tarım arazisi.
Adresi : Kurtpınar Mahallesi 14 Ada 23 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 94.796,80 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 41.440.421,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:42
06/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.