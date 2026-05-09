T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kurtpınar merkeze kuş uçuşu 1800-1900, Hayrabolu asfaltında 1200-1300 metre mesafedetarla vasfında kuru tarım arazisi.

Adresi : Kurtpınar Mahallesi 14 Ada 23 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 94.796,80 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 41.440.421,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:42

06/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.