T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/113 Esas 28.04.2025

Konu: Tescil ilanı MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı, MEHMET USLU ile Davalı, KARAKALE KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Dava konusu olan Muş ili Korkut ilçesi Karakale köyü 102 ada 30 ve 102 ada 83 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde kadastro tespitine itiraz davası açılarak, Karakale köyü muhtarlığı adına mera olarak yapılan tespitin iptaline, taşınmazların adına tapuya tesciline ilişkin açılan bu davaya itirazı bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize itiraz etmeleri ilanen duyurulur.