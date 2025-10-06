T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/207 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli, Merkez İlçesi Akçan ( Taşoluk) Köyü

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 115

PARSEL NO: 1

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 8285,52

MALİKİN ADI VE SOYADI: İzzettin Akçan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/207 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.09.2025