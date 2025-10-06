T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/207 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli, Merkez İlçesi Akçan ( Taşoluk) Köyü
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 115
PARSEL NO: 1
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 8285,52
MALİKİN ADI VE SOYADI: İzzettin Akçan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/207 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.09.2025