T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/299 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli, Merkez İlçesi, Dilimli Köyü
MEVKİİ : Murat Kenarı Mevki
PAFTA NO :
ADA NO : 134
PARSEL NO : 39
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.193,24
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEKİ YILDIRAK, HÜSEYİN BABA YILDIRAK, MEHMET YILDIRAK, AHMET YILDIRAK, SAİT YILDIRAK, RAMAZAN YILDIRAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/299 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026