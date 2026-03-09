Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/299 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Merkez İlçesi, Dilimli Köyü

MEVKİİ : Murat Kenarı Mevki

PAFTA NO :

ADA NO : 134

PARSEL NO : 39

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.193,24

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEKİ YILDIRAK, HÜSEYİN BABA YILDIRAK, MEHMET YILDIRAK, AHMET YILDIRAK, SAİT YILDIRAK, RAMAZAN YILDIRAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/299 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026

