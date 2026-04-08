T.C. MUŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MUŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/347

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi Sağlık Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 269

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.996,98m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-ABDULLAH ÖZTEN-44218770980 2-ADİFE ÖZTEN KANBUR-44221770816 3-AYNİ GÜLER-41359866596 4-DİLBER KAYA-29161599888 5-HEVES ELHAN-34379098238 6-KADİR ÖZTEN-44215771034 7-KAZIM DEMİR-42094841732 8-MAŞALLAH ELHAN-34538092992 9-REŞİT ÖZTEN-44233770460 10-SAKİNE BENİCE-41038876816 11-ŞEMSETTİN ÖZTEN-44224770752 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

D- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.01.2026