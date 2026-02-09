T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/105 KARAR NO: 2025/593

1- Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06.11.2025tarihli ilamı ile 996*****990 TC Kimlik Numaralı sanık OMID SADAT hakkında TCK'nın 226/3 maddesi uyarınca kovuşturma yapıldığı ve sanık hakkında neticeten Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediği,

Bu sebeple;

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle, tutuklu veya hükümlüler bakımından ayrıca ceza infaz kurumu aracılığı ile mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla beyanda bulunmak suretiyle CMK’nun 231/12 ile 267 ve devamı maddeleri uyarınca Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.