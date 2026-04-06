T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2025/49 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yavelli Mahallesi, İnceparçalar Mevkii, 1380 ada, 2 parsel sayılı, 9.916,51 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasfında taşınmazın tamamı.

Taşınmazın Tapu takyidatında :08/02/2022 tarih ve 3775 yevmiye no.lu "3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır." beyan şerhi ve 21/09/2023 tarih ve 31177 yevmiye no.lu "Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında" şeklinde beyan şerhi olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERHLERLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Taşınmaz kadastro yoluna cepheli vaziyette konumludur.Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup, üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Tarla niteliğinde ve yaklaşık % 1-2 eğimli olan taşınmaz üzerinde ekili karpuz fidelerinin ekili olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday/Mısır/Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahiptir...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Yavelli Köyü İnceparçalar Mevkii Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 9.916,51 m2

İmar Durumu: Parselin kadastro yoluna cephesi vardır.Taşınmazın hali hazırdaki konumu Yavelli mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 2,6km, Mustafakemalpaşa çayına yaklaşık 1,5km, Uluabat gölüne yaklaşık 7,0km, Mustafakemalpaşa İlçesine kuş uçuşu yaklaşık 10,5 km mesafede kalmaktadır.

Kıymeti : 2.379.962,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Doğancı Mahallesi, Karşılar Mevkii, 1424 ada, 8 parsel sayılı, 7.809,28 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasfında taşınmazın tamamı.

Taşınmazın Tapu takyidatında :31/05/2022 tarih ve 15813 yevmiye no.lu "3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır." beyan şerhi ve 21/09/2023 tarih ve 31177 yevmiye no.lu "Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir.Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında" şeklinde beyan şerhi olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERHLERLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"...Taşınmaz kadastro yoluna cepheli vaziyette konumludur.Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup, üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Tarla vasıflı ve % 1-2 eğimli olan taşınmaz üzerinde karpuz fidelerinin ekildiği görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday/Mısır/Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesinin yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahiptir...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Doğancı Mahallesi, Karşılar Mevkii Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 7.809,28 m2

İmar Durumu: Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmazın hali hazırdaki konumu Doğancı mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 2,2km, Mustafakemalpaşa çayına yaklaşık 1,8km, Uluabat gölüne yaklaşık 7,5km, Mustafakemalpaşa İlçesine kuş uçuşu yaklaşık 9,7 km mesafede kalmaktadır.

Kıymeti : 2.367.084,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, Danaçayırı Mevkii, 125 ada, 406 parsel sayılı, 548,39 m2 yüz ölçümlü, Arsa vasıflı, üzerinde Kat İrtifakı kurulmuş olan 4/25 arsa paylı, 3. + Çatı katı, 6 no.lu bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken vasfında taşınmazın tamamı.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Taşınmazın bulunduğu bölge yeni yerleşim yeridir. Bölgede genelde 3-4 katlı, yeni yönetmeliklere göre, ayrık veya bitişik nizam, betonarme karkas strüktüründe inşa edilmiş müstakil veya konut yapıları ile boş arsalar bulunmaktadır.Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır.Taşınmazın da bulunduğu bina; Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi'nde, av. Nail Atlı Sokak üzerinde; 125 ada, 406 parselindeki 548,39 m2 alanlı arsa üzerine 3/B yapı sınıfında, bitişik nizamda betonarme yapı tarzında, müstakil bina olarak inşa edilmiştir. Taşınmazların yer aldığı bina, 2014 yılında zemin + 3 normal + çatı katlı olarak inşa edilmiş 4 katlı binadır. Binada, zemin katta bina girişi ve 2 mesken, 1. ve 2. normal katta 2 şer mesken ve 3.+Çatı katta da 2 dubleks mesken olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina dışı sıvalı ve akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı aluminyum doğramadır. Bina giriş holü, merdiveni ve kat sahanlıkları mermer kaplamalıdır. Bina merdiveni aluminyum korkuluklu dur. Bina da asansör, kapalı otopark ve özel güvenlik bulunmamaktadır. Bina, bitişik nizam ve yola sıfır cepheli inşa edildiğinden, yalnız arka cephesinde bahçe bulunmaktadır. Taşınmaz güney ve kuzey olmak üzere 2 cephelidir. Daire giriş kapısı çelik, iç bölümlere açılan kapıları mdf panel, ıslak hacim kapıları ile pencereleri ve balkon kapıları pvc esaslı malzemedendir. Her iki katta, hol, salon ve oda zeminleri laminat parke, mutfakların, ıslak hacimlerin, balkonların ve çatı katındaki açık terasların zeminleri ise seramik kaplamalıdır. Duvarları saten boyalı, tavanı kartonpiyer uygulamalıdır. Ayrıca taşınmazın salon tavanında özel aydınlatmalı alçıpan asma tavan bant ve göbekler bulunmaktadır. Islak hacim duvarları tavana kadar seramik kaplamalıdır. Banyolarda duşa kabin, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Ebeveyn banyosunda da duşa kabin, klozet ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Mutfak dolapları mdf, tezgahları ise mermerdir. Taşınmaz içindeki merdiven basamakları mermer kaplamalı ve aluminyum korkuluklu dur.Taşınmazın içinde, normal katta, hol, salon, mutfak, 3 oda, giyinme bölümü, banyo, ebeveyn banyosu, ve 2 balkon, çatı katta ise hol, 2 oda, mutfak ve banyo hacimleri bulunmaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili sistem ısıtmalı olup, panel radyatörleri mevcuttur. Yerinde yapılan olçüm ve hesaplamaya göre taşınmaz, normal katı net 137 m2 ve brüt 152 m2 alanlı, çatı katı net 104 m2 ve brüt 116 m2 olmak üzere toplam 268 m2 kullanım alanlıdır. ..."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Atariye Mahallesi, Nail Atlı Sokak, No 26/6 Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 268 m2

Arsa Payı : 4/25 (Pay/Payda)

İmar Durumu: Parsel 1/1.000 ölçekli Revizyon İmar Planında, Bitişik Nizam,4 Kat, Konut Alanı sınırları içerisinde kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.