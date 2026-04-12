T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/15 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Ormankadı Mahallesi, 529 parsel, 15.550,00 m² Koca ayıtlık mevkiinde, tarla vasfı ile kayıtlı taşınmazın Bursa İli 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde kaldığı tespit edilmiştir. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

Adresi: Ormankadı Mah. 529 Parsel Sayılı Taşınmaz Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü: 15.550,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti: 6.064.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1. ARTIRMA

Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 12:17

2. ARTIRMA

Başlangıç Tarih ve Saati: 27/05/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati: 03/06/2026 - 12:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.