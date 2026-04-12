T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2026/15 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Ormankadı Mahallesi, 529 parsel, 15.550,00 m² Koca ayıtlık mevkiinde, tarla vasfı ile kayıtlı taşınmazın Bursa İli 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde kaldığı tespit edilmiştir. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.
Adresi: Ormankadı Mah. 529 Parsel Sayılı Taşınmaz Mustafa K.Paşa / BURSA
Yüzölçümü: 15.550,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti: 6.064.500,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir.
ARTIRMA BİLGİLERİ
1. ARTIRMA
Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 12:17
2. ARTIRMA
Başlangıç Tarih ve Saati: 27/05/2026 - 12:17 / Bitiş Tarih ve Saati: 03/06/2026 - 12:17
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.