T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/3 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Koşuboğazı Mahallesi, 116 ada 10 parsel, 2.162,00 m², Karatoprak mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz Tarım alanı içinde yerleşim alanı dışındadır, kadastroda yola cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

Kıymeti : 1.426.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın 40,07 m²lik kısmında Maliye Hazinesi lehine daimi irtifak hakkı vardır. 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Taşınmazın 155 m² lik kısmında Botaş lehine dairi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Koşuboğazı Mahallesi, 113/7 parsel, 23.263,20 m², Karatoprak mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz Tarım alanı içinde yerleşim alanı dışındadır. kadastroda yola cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

Kıymeti : 11.055.520,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:12 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:12 Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.