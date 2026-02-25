T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'DEN

Sayı: 2025/62 esas

DAVALI: DÜNYA CEMAL CELAL - 98908046510 Yabancı kimlik , 01/01/2000 doğumlu

Davacı , ANIL DERE ileDavalı , DÜNYA CEMAL CELAL arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinde adresinizin bildirilmemesi ve yapılan adres araştırmalardan bir netice alınamadığı, Davalının Suriye vatandaşı olması ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda Suriye Devleti ile istinabe taleplerinin gerçekleştirilemediği belirtildiğinden tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Mahkememizin 11/12/2025 tarihli 2 nolu celsesinde;

- Taraf teşkilinin sağlanamaması nedeniyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesine,

- Davalıya ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine,

- Aydın İl göç idaresinden gönderilen kimlik numarasına göre çocuğun kaydının yapılmasına,

Ön inceleme duruşma gününün 12/03/2026 tarih, 09:30 olan saatinin ilanen tebliğine karar verildiği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.16/12/2025