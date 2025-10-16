T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/860 KARAR NO: 2025/9

Davacı Selda Aydın Yeşilovalı vekili tarafından davalı Cem Yeşilovalı aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında tarafların boşanmalarına karar verilmiş, davalı Cem Yeşilovalı'nın Mahkememizce yaptırılan adres araştırmalarında adresinin tespit edilememesi nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :

1- DavacıSelda Aydın Yeşilovalı tarafından davalı Cem Yeşilovalı aleyhine açılan TMK madde 163 gereğince Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebebiyleBoşanma davasının KABULÜNE,

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi/Köyü, Cilt No:19, Hane No:2596, BSN:32'de nüfusa kayıtlı, Hilmi ve Nazmiye'den olma, 24.05.1968 Uzunkuyu doğumlu, 52387117970 T.C.Kimlik Nolu, SELDA AYDINYEŞİLOVALI ile aynı yer ve hanede BSN:21'de nüfusa kayıtlı, Celal ve Hatice'den olma, 09.12.1971 İstanbul doğumlu, 52411117136 T.C. Kimlik Nolu, CEM YEŞİLOVALI'nın TMK.m. 163 gereğince Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebebiyle BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocuğu Konak 02/09/2008doğumlu, 30355930738 TC Kimlik Nolu, CEREN YEŞİLOVALI'nın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3- Velayeti davacı anneye verilen tarafların müşterek çocuk ile davalı baba arasında bu aşamada kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

Velayetianneye verilen tarafların müşterek çocuklarının EĞİTİM VE SAĞLIK KONUSUNDA bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içinde bir görevli tarafından kişisel ilişki kurma kapsamında davalı babasına BİLGİ EDİNME ve ZİYARET HAKKI verilmesine,

4- TMK.nun 182, 324, 328, 336/son, 339, 340, 341, 342. maddeleri gereğince, 18 yaşından küçük çocuğun eğitimi, bakımı, yetiştirilmesi ve ihtiyacının karşılanması ve var ise çocuğa ait mal varlığının yönetimi konusunda gerekli özeni göstermesi için annenin UYARILMASINA, (uyarıldı).

5- Velayeti anneye verilen çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar mal varlığı ve geliri mevcut ise çocuğun mal varlığı ve gelir-giderlerine ilişkin defter tutarak işbu kararın tebliğinden itibaren her yıl Ocak ayında, en geç Ocak ayının sonuna kadar mahkememize veya ikametlerinin olduğu en yakın Aile Mahkemesine rapor sunmasına,

6- Müşterek çocuk lehine2.500,00 TL tedbir nafakasınındava tarihinden itibaren müşterek çocuk yararına kullanılmaküzere davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesine, işbu nafakanın kararın kesinleşme tarihinden sonra iştirak nafakası olarak devamına,

7- Davacı lehine talep edilen yoksulluknafakası talebinin reddine,

8- Davacı lehine50.000,00 TL maddi tazminat takdiri ile bu tazminatın dava tarihindenitibaren işletilecekyasal faizi ile birliktedavalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9- Davacı lehine50.000,00 TL manevi tazminat takdiri ile bu tazminatın dava tarihindenitibaren işletilecekyasal faizi ile birliktedavalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10- Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli 615,40 TL maktu Karar ve İlam Harcının peşin alınan269,85 TL harçtan mahsubu ile bakiye345,55 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

11- Davacı tarafından yatırılan 269,85 TL Başvurma Harcı, 269,85 TL Peşin Harç olmak üzere toplam 539,70 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

12- Davacı tarafından yapılan toplam 1.334,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

13- Davacı tarafından mahkeme veznesine yatırılan gider avansından sarf edilmeyen kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

14- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

15- Davalı tarafından mahkeme veznesine yatırılan delil ikamesi avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

16- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesap edilen 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

17- 5490 Sayılı Kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş bu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasını Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, bu hususta müzekkere yazılmasına,

18- HMK'nun 332/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,

Dair, Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan yazılı yargılama sonucu davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Şeklindeki gerekçeli kararın davacı vekili tarafından taraflara tebliğine ilişkin talepte bulunulduğu, DAVALI CEM YEŞİLOVALI'ya gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Cem Yeşilovalı'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde karara karşı istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/10/2025