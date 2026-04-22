T.C.NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/758 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli Nazilli İlçesi, Bağcıllı Mahallesi
MEVKİİ : Kutluca
PAFTA NO :
ADA NO : 188
PARSEL NO : 103
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 874,56m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Çakıroğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/758 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.03.2026