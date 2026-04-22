T.C.NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/745 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Bağcıllı Mahallesi,
MEVKİİ : Kurusekiz
PAFTA NO :
ADA NO : 208 ada
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 502,31m²
PARSEL NO : 21
YÜZÖLÇÜMÜ : 34,64m²
VASFI : Bahçe
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime Çakıroğlu, İrfan Ekşi, Halil İbrahim Dağ, Ali Deniz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/745 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.03.2026