T.C.NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/745 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Bağcıllı Mahallesi,

MEVKİİ : Kurusekiz

PAFTA NO :

ADA NO : 208 ada

PARSEL NO : 18

YÜZÖLÇÜMÜ : 502,31m²

PARSEL NO : 21

YÜZÖLÇÜMÜ : 34,64m²

VASFI : Bahçe

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime Çakıroğlu, İrfan Ekşi, Halil İbrahim Dağ, Ali Deniz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/745 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.03.2026