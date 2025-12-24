T.C. NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/300 Esas

KARAR NO : 2025/332

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Halil ve Rahşan kızı, 19/06/2001 doğumlu, Bahar BORA hakkında mahkememizin 25/04/2025 tarihli 2024/300 Esas 2025/332 Karar sayılı kararı ile 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında Cezasının İnfazı Süresince TCK 53/1. Maddesindeki kimi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmiş olup, Karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine müracaatla dilekçe göndermek veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirilmesi suretiyle mahkememiz kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf yasa yoluna gidilebileceği, CMK 263. Maddesi kapsamında sanığın ceza infaz kurumunda bulunması halinde kurum müdürüne veya görevlendireceği memura müracaatla tutanak tutturmak veya ceza infaz kurumu müdürlüğü kanalıyla mahkememize dilekçe göndermek suretiyle de istinaf hakkını kullanabileceği, süresinde istinaf edilmeyen kararın kesinleşeceği ve infaza verileceğinin ihtarına ilişkin işbu hüküm özetinin tüm aramalara rağmen bulunamayıp adresi tespit edilemediğinden1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelindeki gazetelerden birinde ve internet haber portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22.11.2025