T.C.NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/37 Esas

KARAR NO : 2026/4

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/01/2026 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 11 AY 7 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Celil ve Memnune oğlu, 12/08/1990 doğumlu MEHMET DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir. Yapılan adres araştırmalarına, SGK ve GSM sorgulamalarına, kolluk tespitlerine, tarafına gönderilen SMS bilgilendirmelerine (3 adet ) rağmen sanığa ulaşılması mümkün olmamış, MERNİS adres kaydı ile Tebligat Kanunu 35. Maddesi uygulanmasını mümkün kılacak önceden yapılmış usule uygun tebligat da bulunmadığından ;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince işbu hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihi sayılan ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle, CMK.nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebileceğine, süresinde usule uygun istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ve infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğinin İHTARINA karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.06.2026