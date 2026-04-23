T.C. NEVŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/852 Esas

DAVALI : FATEMEH PEYKARAN DERAKHSH

Davacı ALIREZA JABBARVAND tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

04/06/2026 günü saat: 10:10'da tahkikat duruşmasına gelmeniz, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz bulunmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur.