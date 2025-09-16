T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: E.32386571-2016/820-Ceza Dava Dosyası

Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma suçundan sanık Yadollah ve Farakbakhsh oğlu, 1965 BEHBAHAN doğumlu, MAHROKH ABOLUALI GALEH DARI hakkında Mahkememizin 26/06/2024 tarih ve 2016/820 esas, 2024/981 karar sayılı kararıyla Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma suçundanTCK'nun 66/1-e, 67/2-c, 67/3 maddeleri gereğince düşme kararı verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

SANIK :MAHROKH ABOLUALI GALEH DARI, Yadollah ve Farakbakhsh oğlu, 1965 BEHBAHAN doğumlu.