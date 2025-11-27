T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/303 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 55 parsel, tarla vasıflı, 8.764,95 metrekare yüz ölçümlü, maliki Osman Uğur olan taşınmaz.

2025/304 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 81 parsel, tarla vasıflı, 3.079,02 metrekare yüz ölçümlü, maliki İsmail Özoğul olan taşınmaz.

2025/305 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 85 parsel, tarla vasıflı, 1.524,02 metrekare yüz ölçümlü, maliki Gülden Özoğul olan taşınmaz.

2025/306 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 90 parsel, tarla vasıflı, 3.147,83 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hamza Altuntaş olan taşınmaz.

2025/307 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 94 parsel, tarla vasıflı, 2.135,67 metrekare yüz ölçümlü, maliki Emine Altuntaş olan taşınmaz.

2025/308 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 93 parsel, tarla vasıflı, 2.516,57 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fehmi Uğurlu olan taşınmaz.

2025/309 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 96 parsel, tarla vasıflı, 5.334,70 metrekare yüz ölçümlü, maliki Derya Yılmaz olan taşınmaz.

2025/310 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 99 parsel, tarla vasıflı, 5.546,21 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatik Öztürk olan taşınmaz.

2025/311 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 105 parsel, tarla vasıflı, 2.453,48 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hacer Kahraman olan taşınmaz.

2025/312 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 115 ada 104 parsel, tarla vasıflı, 5.577,41 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Ceylan olan taşınmaz.

2025/313 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 116 ada 11 parsel, tarla vasıflı, 9.230,75 metrekare yüz ölçümlü, maliki Derya Şahin olan taşınmaz.

2025/314 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 116 ada 10 parsel, tarla vasıflı, 5.184,99 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Altuntaş olan taşınmaz.

2025/315 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 116 ada 19 parsel, tarla vasıflı, 1.148,69 metrekare yüz ölçümlü, maliki Süreyya Türkmen olan taşınmaz.

2025/316 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 116 ada 18 parsel, tarla vasıflı, 1.354,27 metrekare yüz ölçümlü, maliki Sait Ertaş olan taşınmaz.

2025/317 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kuştüneği Mevkii, 116 ada 20 parsel, tarla vasıflı, 3.322,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Saime Ertaş olan taşınmaz.

2025/318 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kaya Altı Mevkii, 116 ada 21 parsel, tarla vasıflı, 1.801,75 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hayrettin Koçyiğit olan taşınmaz.

2025/320 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 24 parsel, tarla vasıflı, 3.130,07 metrekare yüz ölçümlü, maliki Zekeriya Özcan olan taşınmaz.

2025/321 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kaya Altı Mevkii, 116 ada 27 parsel, tarla vasıflı, 3.501,32 metrekare yüz ölçümlü, maliki Beyhan Kahraman olan taşınmaz.

2025/322 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kaya Altı Mevkii, 116 ada 28 parsel, tarla vasıflı, 5.892,56 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mustafa Özcan olan taşınmaz.

2025/323 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 126 ada 5 parsel, tarla vasıflı, 5.033,98 metrekare yüz ölçümlü, maliki Havana Koçyiğit olan taşınmaz.

2025/324 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 1 parsel, tarla vasıflı, 8.493,98 metrekare yüz ölçümlü, maliki Selim Altuntaş olan taşınmaz.

2025/325 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 3 parsel, tarla vasıflı, 1.696,47 metrekare yüz ölçümlü, maliki Selvi Cingitaş olan taşınmaz.

2025/326 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 4 parsel, tarla vasıflı, 3.924,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Baki Özoğul olan taşınmaz.

2025/327 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 14 parsel, tarla vasıflı, 2.865,24 metrekare yüz ölçümlü, maliki Nurgül Özcan olan taşınmaz.

2025/328 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 5 parsel, tarla vasıflı, 5.086,18 metrekare yüz ölçümlü, maliki Sevim Yavuz olan taşınmaz.

2025/329 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 8 parsel, tarla vasıflı, 4.309,39 metrekare yüz ölçümlü, maliki Havaana Kahraman olan taşınmaz.

2025/330 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 19 parsel, tarla vasıflı, 2.345,69 metrekare yüz ölçümlü, maliki Adalet Koçyiğit olan taşınmaz.

2025/331 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 22 parsel, tarla vasıflı, 1.502,27 metrekare yüz ölçümlü, maliki Yasemin Poyraz olan taşınmaz.

2025/332 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 23 parsel, tarla vasıflı, 1.275,68 metrekare yüz ölçümlü, maliki Musa Bozdemir olan taşınmaz.

2025/333 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 30 parsel, tarla vasıflı, 4.708,17 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ramazan Bozdemir olan taşınmaz.

2025/334 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 31 parsel, tarla vasıflı, 4.051,92 metrekare yüz ölçümlü, maliki Rafet Bozdemir olan taşınmaz.

2025/335 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 32 parsel, tarla vasıflı, 4.851,79 metrekare yüz ölçümlü, maliki Muammer Bozdemir olan taşınmaz.

2025/336 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 34 parsel, tarla vasıflı, 11.377,18 metrekare yüz ölçümlü, maliki Düriye Ceylan olan taşınmaz.

2025/337 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 35 parsel, tarla vasıflı, 4.039,53 metrekare yüz ölçümlü, maliki Seyhan Ceylan olan taşınmaz.

2025/338 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 36 parsel, tarla vasıflı, 4.109,31 metrekare yüz ölçümlü, maliki Esengül Ceylan olan taşınmaz.

2025/339 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 37 parsel, tarla vasıflı, 3.704,34 metrekare yüz ölçümlü, maliki Adil İpek olan taşınmaz.

2025/340 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 17 parsel, tarla vasıflı, 3.226,99 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Sertdemir olan taşınmaz.

2025/341 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 16 parsel, tarla vasıflı, 4.009,85 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Ertaş olan taşınmaz.

2025/342 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 14 parsel, tarla vasıflı, 2.870,06 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hülya Altın olan taşınmaz.

2025/343 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 12 parsel, tarla vasıflı, 3.027,40 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hasan Altın olan taşınmaz.

2025/344 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 9 parsel, tarla vasıflı, 2.815,42 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ayşe Bozdemir olan taşınmaz.

2025/345 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 8 parsel, tarla vasıflı, 3.689,68 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ertan Bozdemir olan taşınmaz.

2025/346 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 7 parsel, tarla vasıflı, 3.078,68 metrekare yüz ölçümlü, maliki Kadriye Sırakaya olan taşınmaz.

2025/347 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 6 parsel, tarla vasıflı, 9.534,75 metrekare yüz ölçümlü, maliki Nesrin Altuntaş olan taşınmaz.

2025/348 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 5 parsel, tarla vasıflı, 3.631,72 metrekare yüz ölçümlü, maliki Esat İpek olan taşınmaz.

2025/349 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 4 parsel, tarla vasıflı, 2.706,25 metrekare yüz ölçümlü, maliki Sevda Cingitaş olan taşınmaz.

2025/350 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 73 parsel, tarla vasıflı, 8.424,59 metrekare yüz ölçümlü, maliki Şahinde Altuntaş olan taşınmaz.

2025/351 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 72 parsel, tarla vasıflı, 4.260,90 metrekare yüz ölçümlü, maliki Kıymet Altuntaş olan taşınmaz.

2025/352 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 70 parsel, tarla vasıflı, 8.572,16 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ramazan İpek olan taşınmaz.

2025/353 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 71 parsel, tarla vasıflı, 4.616,80 metrekare yüz ölçümlü, maliki Şemsi Ceylan olan taşınmaz.

2025/354 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 64 parsel, tarla vasıflı, 13.009,41 metrekare yüz ölçümlü, maliki Menekşe Ertaş olan taşınmaz.

2025/361 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Kaya Altı Mevkii, 116 ada 22 parsel, tarla vasıflı, 1.756,55 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Koçyiğit olan taşınmaz.

2025/362 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 13 parsel, tarla vasıflı, 3.130,07 metrekare yüz ölçümlü, maliki Zekeriya Özcan olan taşınmaz.

2025/363 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Enayolu Mevkii, 128 ada 2 parsel, tarla vasıflı, 3.184,81 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mustafa Özcan olan taşınmaz.

2025/364 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Tepeönü Mevkii, 178 ada 63 parsel, tarla vasıflı, 12.237,61 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mustafa Özcan olan taşınmaz.

2025/365 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 10 parsel, tarla vasıflı, 3.557,63 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ayşe Bozdemir olan taşınmaz.

2025/366

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Özyayla Mahallesi/Köyü, Yokuş Mevkii, 179 ada 11 parsel, tarla vasıflı, 3.918,79 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ayşe Bozdemir olan taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.