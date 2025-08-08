T.C. NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/427 TLMT. TAŞINMAZIN

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/427 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi, Borus mevkii, 1815 ada, 2 parselde bulunan 449,41 m2 yüzölçümüne sahip ana taşınmazda 253/804 arsa paylı, 3.kat, dubleks mesken nitelikli 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/44 Esas 2025/86 Karar sayılı ilamına dayanak 07/03/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Söz konusu taşınmaz; Nevşehir İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde 15 Temmuz Mahallesi 1815 ada 2 parsel de bulunmaktadır. Nevşehir İl Merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.Taşınmaz alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Topografik olarak eğimli bir zemine sahiptir.

Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu apartman, zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Apartmanda toplam 4 daire bulunmaktadır. Apartman katlarında birer adet dairenin olduğu görülmüştür. Apartman asansörlüdür. Taşınmazın İmar yoluna cephesi bulunmaktadır.Dava konusu bağımsız bölüm betonarme binanın son katında bulunmaktadır. Binanın dış cephe kaplamasında sıva ve boya uygulaması yapılmıştır. Taşınmaz tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde yapılaşma tamamlanmıştır.

Dava konusu bağımsız bölüm son katta bulunup dupleksdir. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır.Pencere doğramaları PVC malzemeden imal edilmiştir. Dairenin ısınmasının bireysel doğal gazısıtma sistemi ile sağlandığı anlaşılmıştır. Dava konusu bağımsız bölümün yaklaşık 180 m2 alana sahip olduğu vemesken olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Dairenin birinci katında 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosu, WC, hol ve balkonlardan oluşmaktadır. Dairenin üst katına çıkılamamıştır. Islak zeminler fayans malzeme, odalar laminant parke ile kaplıdır. Duvarlara alçı ve plastik boya uygulaması yapılmıştır. Mutfak ve diğer dolapları bulunmaktadır. Dairenin iç kapıları ahşap malzemeden yapılmıştır. Dairede ters tavan uygulaması yapılmıştır. İçerisinde dolapları yapılı kileri bulunmaktadır. Balkonu geniş hacimli dolapları yapılıdır. Taşınmazın çevresinde okul, alışveriş mekanları, park bulunmaktadır. Binanın yapı kullanım iznini 2015 yılında aldığı, binanın yaklaşık 9 yıllık olduğu anlaşılmıştır." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircili Müdürlüğünün E-40878925-000-45600 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.