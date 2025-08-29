T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/37 ORT. GİD. SATIŞ

Ortaklığın Giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Çat Beldesi 15 Temmuz Mah. Kepez Önü Mevki 370 Ada 157 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Yerleşim yerlerine orta uzak konumda, çevresinde boş araziler, bağ evleri ve kayadan oyma depolar vardır. Adresi: Çat Beldesi 15 Temmuz Mah. Kepez Önü Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü : 20.162,29 m2 KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Yerleşik alan sınırı ve imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti: 2.822.720,60 TL

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 10:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Çat Beldesi Cumhuriyet Mah. Karayatak Önü Mevki 480 Ada 77 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Yerleşim yerlerine orta uzak konumda, yakın çevresinde boş araziler ve evler vardır. Adresi : Çat Beldesi Cumhuriyet Mah. Karayatak Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü : 5.809,71 m2İmar Durumu : Yerleşik alan sınırı ve imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti : 639.068,10 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 11:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir İli Merkez İlçesi Çat Beldesi İstiklal Mah. Çanakpınar Mevki 641 Ada 13 Parsel sayılı Elmalık ve Bahçe vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Yerleşim yerlerine orta uzak konumda, yakın çevresinde boş araziler ve evler vardır. Adresi : Çat Beldesi İstiklal Mah. Çanakpınar Mevki Merkez / NEVŞEHİR Yüzölçümü : 7.884,98 m2İmar Durumu : Yerleşik alan sınırı ve imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti : 946.197,60 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2025 - 13:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.