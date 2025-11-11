T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/99 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, UÇHİSAR Mahalle/Köy, Yukarı Mahalle Mevkii, 349 Parsel, Nevşehir İli Merkez İlçesi Uçhisar Beldesi Yukarı Mahalle Mevki 349 Parsel sayılı Ev ve Avlusu vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, önünden imar yolu geçmektedir. Büyük bir kısmı yıkılmış harabe şeklinde taş yığını bulunmaktadır. İmar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Arazisi eğimli topoğrafyaya sahiptir. Etrafında benzer nitelikli taşınmazlar ve turistik tesis vasıflı yapılar vardır.Uçhisar Kalesine 100 m mesafede Musalı sokak üzerindedir. Uçhisar Belediyesi'nin 11097 sayılı yazısında parselin Uçhisar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçli imar Planinda Kentsel Sit Alanında kaldığı, parselin yol terkinin ve yeşil alana denk gelen vb. uygulamadaki durumuna ilişkin bilginin verilebilmesi için, taşınmazın Lisanslı Harita Bürosundan onaylı aplikasyon krokisi aslının Belediyeye iletilmesi halinde bilgi verilebileceği bildirilmiştir.

Adresi: Uçhisar Beldesi Yukarı Mahalle Nevşehir Merkez / NEVŞEHİR,

Yüzölçümü : 215 m2, İmar Durumu:Var,

Kıymeti : 19.350.000,00 TL, KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.