T.C.

NİĞDE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/370 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Mahkememizce mernis adresi bilgileriniz bulunamamış, UYAP sistemindeki yurt içi ikametgah adresinize duruşma gün ve saatini bildirirdava dilekçesi ve eklerinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyledava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce duruşma tarihi: 25/09/2025 günü saat 14:10'a bırakılmışolup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 317. maddesi gereğince tebliğ zarfında yer alan DAVA DİLEKÇESİNİN TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE davaya cevap verebileceğiniz, yine aynı yasanın 317/3. maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları tebliğle birlikte İHTAR OLUNUR. " şerhli dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günü tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra Hanife ve Münir oğludavalı Kadir UÇAR'a(07/10/1987 Niğde doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.