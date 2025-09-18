T.C. NİKSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI vekili Av. Yunus Emre GELEN tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına bankaya yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmanın Niksar 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı ve bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu,

6. Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.