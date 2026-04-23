T.C.NURDAĞI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NURDAĞI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/91 Esas

Davacı Salih ERAT, Davalılar Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gaziantep, Hazineyi İzafeten Nurdağı Mal Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı Nurdağı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Kömürler Mahallesinde Doğusunda Mera Olan 120 Ada 1 Parsel ve 119 Ada 1 Parsel, Kuzeyinde Adana Şanlıurfa Otoyolu, Batısında 101 Ada 52 Parsel de bulunan alanın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/1. ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun14. ve 17. maddelerine göre taşınmazın davacı adınatescili istendiğinden, davacı taraf yönünden tescil koşulların gerçekleşmediğini bilen veya taşınmaz üzerinde hak iddia eden edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Nurdağı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/91 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz veya itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı lehine karar verilebileceği hususu TMK'nun 713/4-5. Maddeleri gereğince ilan olunur.

Duruşma Günü: 11/06/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.