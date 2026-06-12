T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/178, 180, 182, 185, 188, 192, 195 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememizekamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.22.05.2026
|
Sıra no
|
Esas no
|
İli
|
İlçesi
|
Mahalle
|
Ada no
|
Parsel no
|
Malikler
|
Mülkiyetm²
|
İrtifak m²
|
1
|
2026/178
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Kutlubeyler
|
101
|
130
|
MEHMET MERSİN
|
-141,61
|
-916,11
|
2
|
2026/180
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Birgi
|
226
|
3
5
|
-MUSA DOĞANDEMİR
-HATİCE ESKİN
-HAVVA DOĞANDEMİR
-SELMA MALGIR
-HAYRİYE ÇANTAY
-SEVDA GERÇEK
-SEMRA DOĞANDEMİR
-NİLGÜN ÇAMTEPE
-MUHSİN DOĞANDEMİR
|
-
|
856,99
253,69
|
3
|
2026/182
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Üçkonak
|
-
|
944
|
KEMAL ÖZSUNDUR
|
-
|
289,42
|
4
|
2026/185
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Mursallı
|
-
|
235
|
-FATİH TELLİ
-ŞERİF GÜRLEK
|
-
|
1131,33
|
5
|
2026/188
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Yeniceköy
|
-
|
802
|
-FATMA ÇANAK
-KEMAL BALKAN
-NECATİ BALKAN
|
-
|
3330,21
|
6
|
2026/192
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Yeniceköy
|
-
|
606
|
-NURTEN NALBANTOĞLU
|
-
|
533,18
|
7
|
2026/195
|
İzmir
|
Ödemiş
|
Köfündere
|
-
|
120
|
-AYSEL YENİAY
-CENGİZ ARKALI
-ENGİN ARKALI
-KADİR YILMAZ
-KEVSER YENİAY
-REMZİ ARKALI
-SEMİHA YILMAZ
-ŞENGÜL YENİAY
-YONCA YILMAZ
|
-
|
3808,18