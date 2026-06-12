T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/178, 180, 182, 185, 188, 192, 195 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememizekamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.22.05.2026