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T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 12.06.2026 00:01:00

T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI 

ESAS NO : 2026/178, 180, 182, 185, 188, 192, 195 Esas

 

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememizekamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.22.05.2026

Sıra no

Esas no

İli

İlçesi 

Mahalle

Ada no

Parsel no

Malikler

Mülkiyetm²

İrtifak m²

1

2026/178

İzmir

Ödemiş

Kutlubeyler

101

130

MEHMET MERSİN

-141,61

-916,11

2

2026/180

İzmir

Ödemiş

Birgi

226

3

5

-MUSA DOĞANDEMİR

-HATİCE ESKİN

-HAVVA DOĞANDEMİR

-SELMA MALGIR

-HAYRİYE ÇANTAY

-SEVDA GERÇEK

-SEMRA DOĞANDEMİR

-NİLGÜN ÇAMTEPE

-MUHSİN DOĞANDEMİR

-

856,99

253,69

3

2026/182

İzmir

Ödemiş

Üçkonak

-

944

KEMAL ÖZSUNDUR

-

289,42

4

2026/185

İzmir

Ödemiş

Mursallı

-

235

-FATİH TELLİ

-ŞERİF GÜRLEK

-

1131,33

5

2026/188

İzmir

Ödemiş

Yeniceköy

-

802

-FATMA ÇANAK

-KEMAL BALKAN

-NECATİ BALKAN

-

3330,21

6

2026/192

İzmir

Ödemiş

Yeniceköy

-

606

-NURTEN NALBANTOĞLU

-

533,18

7

2026/195

İzmir

Ödemiş

Köfündere

-

120

-AYSEL YENİAY

-CENGİZ ARKALI

-ENGİN ARKALI

-KADİR YILMAZ

-KEVSER YENİAY

-REMZİ ARKALI

-SEMİHA YILMAZ

-ŞENGÜL YENİAY

-YONCA YILMAZ

-

3808,18
#ilangovtr BASIN NO: ILN02485984