T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/486 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/486 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Ödemiş İlçe, CUMHURİYET Mahallesi Beşgöz Mevkii, 788 Ada, 7 Parsel, 3.kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken. Ana taşınma Arsa vasıf lıdır..Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta bir mesken olmak üzere toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır.3+1 dir. 3 oda, açık mutfak, salon, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Doğu ve batı cephelidir. sıtma şekli sobalıdır. Asansörü bulunmamaktadır. Bodrum katında ortak depo alanı ve çatı katında ortak kullanım alanı bulunmaktadır. Meskenin alanı 142,00 m², bodrum depo alanı 13,00 m², çatı ortak alanı 45,00 m², toplam brüt alanı 200,00 m² dir.Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi: Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi No:14 iç kapı no:4 Ödemiş/İzmir

Yüzölçümü: 295 m²

Arsa Payı: 10/40

İmar Durumu: 03/11/2009 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. Blok nizam 4 kat konut imarlıdır

Kıymeti: 4.600.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Y PLANI TARİHİ:22.12.2006 , Belediye Gelirleri Kanunu na Göre kııtlıdır, Eklenti 4 nolu kömürlük ve 5 nolu depo çamaşırlık kiler

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 10:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/12/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 10:10

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.