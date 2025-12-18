T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/7998 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7998 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atatürk mahallesi Çakırca Çeşmesi mevkii, 848 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu 1/4 arsa paylı mesken. 07/04/2016 tarih ve 175/16 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş, 22 m² bodrum eklentisi dahilbrüt 152m² yüzölçüme sahiptir. 3 oda, 1 salon, mutfak + oturma, kiler,banyo, ebeveyn banyo, tuvalet, hol ve üç balkon şeklindedir.Balkonun bir bölümü odaya dahil edilmiştir. Doğalgaz mevcut olup ısınma kombi ve petekli kalorifer dir. Asansör yoktur.Ana taşınmaz betonarme tarzda imal edilmiş ve dört katlıdır. Her katta bir bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 4 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Tüm cepheleri doğrudan ışık almakta, kullanılır durumdadır. Elektrik ve şebeke suyu ile Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 10 yıllıktır ,İlçe ve çarşı merkezine yaklaşık 2200 m mesafededir. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : Süleyman Demirel Mahallesi 1036 Sokak No:8 D:2 Ödemiş/İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz arsa vasfında 395 m²

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat,

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı 17.01.2012, AT Yönetim planı 17.01.2012

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.