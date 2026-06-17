T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1257 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1257 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Kayaköy Mahallesi, Alabaş Mevkii 466 Parsel, İncir Bahçesi Kerpiç Ev ve Tarla .Batısı ve doğusu kadastral yol, kuzeyi-güneyi benzer nitelikte taşınmazlardır. Tarımsal alan ve Sulama alanı lejantında kalmaktadır. Fiiliyatta kısmen Tarla, kısmen ev ve dam alanı olarak kullanılmaktadır.Taban arazisi,orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, I. Sınıf tarım arazisidir.Suyu ve elektriği mevcuttur. İçerisinde muhtelif yaşlarda ve sayılı meyve ağacı vardır. Tarım ve hayvan yetiştiriciliği olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde bahçe evi, sundur ma alanı, hayvan ağılı, büyükbaş hayvan damı, sağımhane, samanlık ve sılaj çukuru bulunmaktadır. 3 oda ve sofadan oluşan bakıcı evi vardır. Alanı 56,00 m² dir. sundurma32,00 m² dir.. Hayvan damı 1.210,00 m² dir. Ağıl bulunmaktadır. Alanı 40,00 m² dir.Borçlunun hisesi TAM dır.

Adresi : Kayaköy Mah. 466 Parsel Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 11.110,00 m²

İmar Durumu : Tarım alanı içerisindedir

Kıymeti : 18.878.220,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Nun ipoteği vardır, alacak miktarının altında satışa muvafakat etmektedir. 2) 3402 sayılı kanunun 22.m nin 2.fıkrasının (a)bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.