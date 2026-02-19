T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/938 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/938 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Ödemiş İlçe, BIÇAKÇI Mahallesi Avlambaba mevkii, 196 Ada, 17 Parselde kayıtlı Kargir Ev ve Bahçesi. Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Ttoprak yapısı bakımından kır taban arazisi, Organik maddeleri zayıf, taşlı , derinliği az, VII. Sınıf tarım arazisidir.. Çevresi aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Kestane bahçesi olarak kullanılmakta, İçerisindeev ve su kaynağı vardır.Yapı ve Sondaj Su Kuyusu Değerleme; tek katlı bahçe evi ile bitişiğinde depo kiler bulunduğu görülmüştür. Ev iki oda ve holden oluşmaktadır.Taban alanı yaklaşık 41m²'dir.Elektriği yoktur. Bitişiğinde kiler-depo bulunmaktadır , taban alanı yaklaşık 14 m²'dir. .Hissesi tamdır.,

Adresi: Ödemiş İlçesi Bıçakçı Mah.196 Ada 17 Parsel

Yüzölçümü: 21.602,61 m²

İmar Durumu: Tarım alanı içerisindedir

Kıymeti: 7.110.480,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.